***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2026Vade (Gün Sayısı) 1.854ISIN Kodu XS2274089288Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2021 Evet2 02.03.20223 02.09.20224 02.03.20235 02.09.20236 02.03.20247 02.09.20248 02.03.20259 02.09.202510 02.03.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDÜZELTME: 02.09.2021 tarih, 09.45 saat itibariyle yayımladığımız açıklamanın metin bölümünde kupon itfa tarihi sehven 02.06.2021 olarak yazıldığından, itfa tarihi 02.09.2021 olarak güncellenmiştir. "Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 18.812.400,00 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır. ''http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961400BIST