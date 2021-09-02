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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.09.2021 11:16



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.854
ISIN Kodu XS2274089288
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 Evet
2 02.03.2022
3 02.09.2022
4 02.03.2023
5 02.09.2023
6 02.03.2024
7 02.09.2024
8 02.03.2025
9 02.09.2025
10 02.03.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
DÜZELTME: 02.09.2021 tarih, 09.45 saat itibariyle yayımladığımız açıklamanın metin bölümünde kupon itfa tarihi sehven 02.06.2021 olarak yazıldığından, itfa tarihi 02.09.2021 olarak güncellenmiştir. "Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 18.812.400,00 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır. ''




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961400


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Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,67 24,71 0,78  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,23  
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