***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2021 11:00
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi YSTCZBK00001 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.09.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.866
ISIN Kodu YSTCZBK00001
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2021 Evet
2
3
4
5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 200.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 20.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 8.423.333,33 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964480
BIST
12:411.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:418,6362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:4110,1422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:41490,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 490,16
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KTSKR
|64,25
|25.108.498
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.998.312
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|OYLUM
|8,79
|13.595.674
|% 7,85
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|NUGYO
|11,91
|10.079.278
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.385.477
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|66.667.474
|% -6,72
|
|TEZOL
|17,00
|321.172.316
|% -5,24
|
|METRO
|1,45
|26.869.727
|% -4,61
|
|THYAO
|12,98
|614.187.711
|% 1,33
|
|GARAN
|9,19
|504.571.856
|% 1,21
|
|TEZOL
|17,00
|321.172.316
|% -5,24
|
|TUPRS
|109,00
|283.296.434
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|260.575.160
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,40
|208.729.769
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,78
|107.033.166
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|504.571.856
|% 1,21
|
|THYAO
|12,98
|614.187.711
|% 1,33
|
|SISE
|8,24
|260.575.160
|% 0,49
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6329
|8,6362
|% -0,33
|
|Euro
|10,1354
|10,1422
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,7780
|11,8371
|% -0,19
|
|Frank
|9,2926
|9,3486
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2943
|2,3058
|% -0,42
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,62
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|