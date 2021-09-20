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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.09.2021 11:00



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi YSTCZBK00001 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.09.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.866
ISIN Kodu YSTCZBK00001
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2021 Evet
2
3
4
5
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 200.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 20.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 8.423.333,33 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964480


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KRGYO 6,00 17.998.312 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
OYLUM 8,79 13.595.674 % 7,85  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
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12:41 Alış Satış %  
Dolar 8,6329 8,6362 % -0,33  
Euro 10,1354 10,1422 % -0,18  
Sterlin 11,7780 11,8371 % -0,19  
Frank 9,2926 9,3486 % -0,11  
Riyal 2,2943 2,3058 % -0,42  
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12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 1,62  
Altın Gr. 490 490 -1,94  
Cumhuriyet 3.241 3.290 -6,00  
Tam 3.226 3.307 -6,55  
Yarım 1.559 1.600 -3,17  
Çeyrek 782 800 -1,58  
Gümüş.Ons 22,52 22,54 0,26  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 74,82 74,82 0,90  
Seans Raporu 12:41
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