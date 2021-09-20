***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi YSTCZBK00001 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.09.2025Vade (Gün Sayısı) 1.866ISIN Kodu YSTCZBK00001Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2021 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 200.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 20.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 8.423.333,33 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964480BIST