***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS1691349010 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 29.09.2023Vade (Gün Sayısı) 2.191Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1691349010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.09.2017Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2017Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2018 Evet2 01.10.2018 Evet3 29.03.2019 Evet4 30.09.2019 Evet5 30.03.2020 Evet6 29.09.2020 Evet7 29.03.2021 Evet8 29.09.2021 Evet101112Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 500.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 29.09.2021 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 12.812.500,00 tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965661BIST