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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.11.2021 14:41
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS2377300384 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
ISIN Kodu XS2377300384
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.11.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 25.000.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının 19.11.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, 25.048.801,37 GBP tutarındaki kupon ve anapara itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978738


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FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
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Dolar 11,1860 11,2790 % 2,20  
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Altın Gr. 667 667 6,83  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 -0,23  
Gümüş Gr. 8,90 8,91 0,09  
B. Petrol 78,47 78,47 -2,77  
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