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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2022 13:45
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Fa


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi XS1605397394 ISIN Kodlu Tahvilin Anapara ve Kupon İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1605397394
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi 03.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.11.2017 Evet
2 03.05.2018 Evet
3 05.11.2018 Evet
4 03.05.2019 Evet
5 04.11.2019 Evet
6 04.05.2020 Evet
7 03.11.2020 Evet
8 03.05.2021 Evet
9 03.11.2021 Evet
10 03.05.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.05.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B, negatif görünüm 01.04.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch BB+ 26.04.2017 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 03.05.2022 tarihi itibariyle anapara ve kupon itfa vadesi gelmiş olup, 600.000.000,00 USD tutarındaki anapara ve 15.375.000,01 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026566


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Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,44 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 10,78 10,78 0,02  
B. Petrol 113 113 1,85  
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