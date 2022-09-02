***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 29.01.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş EUROCLEARİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2026Vade (Gün Sayısı) 1.854Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2274089288Ödeme Türü Döviz ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 02.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.09.2021 Evet2 02.03.2022 Evet3 02.09.2022 Evet4 02.03.20235 02.09.20236 02.03.20247 02.09.20248 02.03.20259 02.09.202510 02.03.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch B-/Negatif görünüm 26.07.2022 HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch B- 26.07.2022 HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.09.2022 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 16.125.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059690BIST