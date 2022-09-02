***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2022 17:29
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi XS2274089288 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 29.01.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş EUROCLEAR
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.854
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2274089288
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 600.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.09.2021 Evet
2 02.03.2022 Evet
3 02.09.2022 Evet
4 02.03.2023
5 02.09.2023
6 02.03.2024
7 02.09.2024
8 02.03.2025
9 02.09.2025
10 02.03.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B-/Negatif görünüm 26.07.2022 Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B- 26.07.2022 Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 600.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 02.09.2022 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup, 16.125.000,00 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059690
BIST