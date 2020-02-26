***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2020 17:58
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 03.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 10.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Bono 24.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 4000000000 USD Yurtdışı 23.01.2020 23.01.2021 Yurtdışı Satış
BORÇLANMA ARACI-YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15000000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821769
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,82
|Açılış
|: 323,84
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.507.911
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.013.744
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|283.798
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.224.002
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.551.360.224
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.417.222.484
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|703.999.786
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|570.936.269
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|453.435.658
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|453.435.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|570.936.269
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.551.360.224
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.259.306
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.496.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9336
|7,9734
|% -0,35
|
|Frank
|6,2786
|6,3164
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6362
|1,6444
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|4,03
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem