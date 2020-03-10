***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2020 19:41
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 03.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 24.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Bono 10.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826527
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:056,9580
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0718
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,59
|Açılış
|: 327,31
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9086
|7,9483
|% -1,58
|
|Frank
|6,5366
|6,5760
|% -1,13
|
|Riyal
|1,6331
|1,6413
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-24,89
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,51
|37,51
|3,15
|