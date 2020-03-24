***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2020 10:44
ın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 03.09.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Pazarı
Bono 10.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Bono 24.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..
Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831644
BIST
13:2988.073
En Yüksek
|Değişim
|: 4,54%
|| 3.826,73
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
13:296,4891
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0715
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
13:297,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
13:29332,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,30
|Açılış
|: 332,01
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.492.512
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|9.733.034
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.126.396
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.943.914
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|229.175
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,27
|1.117.214
|% -2,04
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|MMCAS
|0,89
|5.001
|% -1,11
|
|GARAN
|7,40
|521.907.290
|% 7,09
|
|THYAO
|8,18
|304.380.716
|% 6,10
|
|ASELS
|22,16
|284.694.562
|% 6,54
|
|YKBNK
|1,86
|124.515.505
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,84
|115.756.164
|% 3,65
|
|GARAN
|7,40
|521.907.290
|% 7,09
|
|YKBNK
|1,86
|124.515.505
|% 5,08
|
|EKGYO
|1,12
|53.179.918
|% 4,67
|
|ODAS
|1,23
|51.387.140
|% 6,03
|
|ISFIN
|2,84
|115.756.164
|% 3,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5786
|7,6166
|% 0,36
|
|Frank
|6,6207
|6,6606
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7180
|1,7266
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.598
|40,05
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,13
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,15
|
|B. Petrol
|28,46
|28,46
|1,43
|