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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan ARAS Bölüm Başkanı 0312 584 5920 nesaras@ziraatbank.com.tr
Mustafa KÜRTÜL Müdür 0 312 584 5923 muskurtul@ziraatbank.com.tr
Tevfik ŞAHİN Yönetmen 0 312 584 5926 tesahin@ziraatbank.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 4000000000 USD Yurtdışı 23.01.2020 23.01.2021 Yurtdışı Satış
BORÇLANMA ARACI-YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 15000000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
İDMK-İTMK 1500000000 USD Yurtdışı 26.03.2020 26.03.2021 Yurtdışı Satış
İDMK–İTMK 5000000000 TRY Yurtiçi 26.03.2020 26.03.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842821


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7843 8,8284 % 0,53  
Frank 7,2540 7,2977 % -0,17  
Riyal 1,8813 1,8908 % 0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 2,34  
Altın Gr. 387 388 2,26  
Cumhuriyet 2.481 2.538 12,70  
Tam 2.557 2.600 13,00  
Yarım 1.240 1.271 6,40  
Çeyrek 622 636 3,20  
Gümüş.Ons 14,96 15,00 0,18  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
B. Petrol 30,66 30,66 3,46  
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