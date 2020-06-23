***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilHüseyin AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.07.2011 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - BaşkanYUSUF BİLMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeFeyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - ÜyeMAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - ÜyeMEHMET NİHAT ÖMEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi / Kredi Komitesi - Yedek ÜyeSERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET GENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu BaşkanıVEYSİ KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliHüseyin AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu BaşkanıYUSUF BİLMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiFeyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT KAÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET NİHAT ÖMEROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiSERRUH KALELİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiFARUK ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852561BIST