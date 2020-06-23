***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 19:00
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil
Hüseyin AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.07.2011 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - Başkan
YUSUF BİLMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.06.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - Üye
Feyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Üye
MAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye
MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi / Kredi Komitesi - Yedek Üye
SERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
FARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET GENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
VEYSİ KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ziraat Katılım Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
YUSUF BİLMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT KAÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET NİHAT ÖMEROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
SERRUH KALELİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
FARUK ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852561
BIST