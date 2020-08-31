***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBono 31.08.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..Bono 24.03.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım-Satım Paz ..Tahvil 29.04.2016 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil 03.05.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıTahvil 29.09.2017 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871887BIST