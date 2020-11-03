***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 18:01
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Bilgehan KURU Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı
Bilge LEVENT Hazine Yönetimi Ve Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı
Yurdagül DÖNMEZ Yatırım Portföyü Yöneticisi
Yeşim ERSOY Finansal Piyasalar Bölüm Başkanı
F.Nur ÇETİNEL Finans Grubu Şirketleri Ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885891
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0604
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,75
|Açılış
|: 516,13
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4126
|8,4142
|% -0,31
|
|Euro
|9,8656
|9,8837
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,9458
|11,0007
|% 0,71
|
|Frank
|9,1859
|9,2413
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,29
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de