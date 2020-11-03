***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviBilgehan KURU Finansal Yönetim Genel Müdür YardımcısıBilge LEVENT Hazine Yönetimi Ve Uluslararası Bankacılık Grup BaşkanıYurdagül DÖNMEZ Yatırım Portföyü YöneticisiYeşim ERSOY Finansal Piyasalar Bölüm BaşkanıF.Nur ÇETİNEL Finans Grubu Şirketleri Ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885891BIST