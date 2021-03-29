***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBORÇLANMA ARACI 4000000000 USD Yurtdışı 21.01.2021 21.01.2022 Yurtdışı SatışBORÇLANMA ARACI-YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17500000000 TRY Yurtiçi 04.02.2021 04.02.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - ÜyeALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıAHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFeyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - ÜyeMAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - ÜyeSERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek ÜyeFAZLI KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBURHANEDDİN TANYERİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu BaşkanıVEYSİ KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel MüdürAHMET GENÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiFeyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiMAHMUT KAÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiSERRUH KALELİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiFARUK ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiFAZLI KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921570BIST