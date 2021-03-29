***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 18:35
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 4000000000 USD Yurtdışı 21.01.2021 21.01.2022 Yurtdışı Satış
BORÇLANMA ARACI-YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17500000000 TRY Yurtiçi 04.02.2021 04.02.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - Üye
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye
ALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
AHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
Feyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Üye
MAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye
SERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
FARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek Üye
FAZLI KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURHANEDDİN TANYERİ Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
VEYSİ KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
AHMET GENÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
MAHMUT KAÇAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
SERRUH KALELİ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
FARUK ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
FAZLI KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921570
BIST