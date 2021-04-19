***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMustafa KÜRTÜL Müdür 0 312 584 5923 muskurtul@ziraatbank.com.trTevfik ŞAHİN Yönetmen 0 312 584 5926 tesahin@ziraatbank.com.trYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErtan ALTIKULAÇ Hazine Yönetimi Grup BaşkanıF.Nur ÇETİNEL Finansal Piyasalar Bölüm BaşkanıYurdagül DÖNMEZ Yatırım Portföyü Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929288BIST