***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - ÜyeALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıAHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFeyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeMAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - ÜyeSERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek ÜyeFAZLI KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935260BIST