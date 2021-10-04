***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - ÜyeALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Ziraat Bank Moscow JSC Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıAHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFeyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - ÜyeMAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - ÜyeSERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeFARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek ÜyeFAZLI KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank Moscow JSC Yönetim Kurulu BaşkanıEMRAH GÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Teknoloji Yönetim Kurulu BaşkanıRECEP TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Kazakhstan Ziraat İnternational Bank Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET ŞÜKRÜ TAŞCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Bank Bosna Hersek Gözetim Kurulu BaşkanıFERHAT PİŞMAF Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Ziraat GSYO Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Piyasaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Ve Hayvancılık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZY Elektrikli Traktör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - ZY Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCÜNEYT SAĞLIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Portföy Yönetim Kurulu BaşkanıYÜKSEL CESUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank İnternational AG Gözetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966558BIST