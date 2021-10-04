***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2021 18:19
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BURHANEDDİN TANYERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - Üye
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 12.06.2020 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye
ALPASLAN ÇAKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Genel Müdür Ziraat Bank Moscow JSC Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
AHMET GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
Feyzi ÇUTUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.04.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi - Üye
MAHMUT KAÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye
SERRUH KALELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
FARUK ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi - Üye / Kredi Komitesi - Yedek Üye
FAZLI KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi - Üye / Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank Moscow JSC Yönetim Kurulu Başkanı
EMRAH GÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
RECEP TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Kazakhstan Ziraat İnternational Bank Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ŞÜKRÜ TAŞCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Bank Bosna Hersek Gözetim Kurulu Başkanı
FERHAT PİŞMAF Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Ziraat GSYO Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Piyasaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Ve Hayvancılık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZY Elektrikli Traktör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - ZY Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CÜNEYT SAĞLIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Portföy Yönetim Kurulu Başkanı
YÜKSEL CESUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank İnternational AG Gözetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966558
BIST