***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank Moscow JSC Yönetim Kurulu BaşkanıEMRAH GÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Teknoloji Yönetim Kurulu BaşkanıRECEP TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Kazakhstan Ziraat İnternational Bank Yönetim Kurulu BaşkanıMEHMET ŞÜKRÜ TAŞCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Bank Bosna Hersek Gözetim Kurulu BaşkanıFERHAT PİŞMAF Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Ziraat GSYO Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Piyasaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZG Tarım Ve Hayvancılık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ZY Elektrikli Traktör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - ZY Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCÜNEYT SAĞLIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yatırım Yönetim Kurulu BaşkanıYÜKSEL CESUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank İnternational AG Gözetim Kurulu BaşkanıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK 1750000000 1749999996 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZIRAATBANK INTERNATIONAL A.G. BANKACILIK 130000000 130000000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKZIRAATBANK BH DD BANKACILIK 240000000 240000000 BAM 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT TEKNOLOJİ A.Ş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK MONTENEGRO AD BANKACILIK 20500000 20500000 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK UZBEKİSTAN JSC BANKACILIK 269708809500 269708809500 UZS 100 BAĞLI ORTAKLIKJSC ZIRAAT BANK GEORGIA BANKACILIK 50000000 50000000 GEL 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 750000000 750000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK AZERBAYCAN ASC BANKACILIK 50000000 49990000 AZN 99,98 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT BANK (MOSCOW) JSC BANKACILIK 1334807500 1333606173 RUB 99,91 BAĞLI ORTAKLIKKAZAKHSTAN ZIRAAT INTERNATIONAL BANK BANKACILIK 15000000000 14962936000 KZT 99,75 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DİĞER MALİ 60000000 59760000 TRY 99,6 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DİĞER MALİ 4693620000 3804590169 TRY 81,06 BAĞLI ORTAKLIKZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİĞER MALİ 12500000 9362500 TRY 74,9 BAĞLI ORTAKLIKTURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMM.BANK BANKACILIK 113790180 56895090 MNT 50 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKBİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. DİĞER 145000000 48343000 TRY 33,34 İŞTİRAKPLATFORM ORTAK KARTLI SİSTEMLER A.Ş. DİĞER TİCARİ 21000000 4200000 TRY 20 İŞTİRAKARAP TÜRK BANKASI A.Ş. BANKACILIK 440000000 67.900.349,7 TRY 15,43 İŞTİRAKKREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. DİĞER 7425000 675000 TRY 9,09 İŞTİRAKBANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. DİĞER 177492990 15.636.267,71 TRY 8,81 İŞTİRAKONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. DİĞER 93000000 79050000 TRY 85 FİNANSAL YATIRIMKOÇSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. DİĞER 18000000 15300000 TRY 85 FİNANSAL YATIRIMKESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. DİĞER 367389040 205537620 TRY 55,95 FİNANSAL YATIRIMRİNERJİ RİZE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DİĞER 24343000 12414930 TRY 51 FİNANSAL YATIRIMT.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. BANKACILIK 25000 4806 TRY 19,22 FİNANSAL YATIRIMAZER TURK BANK ASC BANKACILIK 50000000 6185766 AZN 12,37 FİNANSAL YATIRIM