Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2022 18:24
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
EMRAH GÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
RECEP TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Kazakhstan Ziraat İnternational Bank Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ŞÜKRÜ TAŞCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Bank Bosna Hersek Gözetim Kurulu Başkanı
FERHAT PİŞMAF Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanı - ZY Elektrikli Traktör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - ZY Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CÜNEYT SAĞLIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
YÜKSEL CESUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank İnternational AG Gözetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034066


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.602
Değişim :  1,28% |  32,80
Açılış :  2.579  
Önceki Kapanış :  2.569  
En Yüksek
2.603 En Düşük
2.565
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 11,55 96.634.972 % 10,00  
YUNSA 31,24 27.296.006 % 10,00  
MZHLD 88,60 12.168.501 % 9,99  
EPLAS 19,06 33.612.416 % 9,98  
BURCE 27,82 22.952.597 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,4629 16,4777 % 0,52  
Euro 17,7545 17,8167 % 1,83  
Sterlin 20,6675 20,7712 % 1,29  
Frank 17,1222 17,2254 % 1,02  
Riyal 4,3786 4,4006 % 0,48  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 21,73  
Altın Gr. 990 990 16,52  
Cumhuriyet 6.565 6.664 75,00  
Tam 6.535 6.700 79,70  
Yarım 3.159 3.241 38,55  
Çeyrek 1.584 1.620 19,28  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 0,44  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,28  
B. Petrol 118 118 1,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru