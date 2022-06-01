***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 18:24
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN ÇAKAR Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
EMRAH GÜNDÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
RECEP TÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Kazakhstan Ziraat İnternational Bank Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET ŞÜKRÜ TAŞCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Ziraat Bank Bosna Hersek Gözetim Kurulu Başkanı
FERHAT PİŞMAF Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Ziraat Bank (Moscow) JSC Yönetim Kurulu Başkanı - ZY Elektrikli Traktör Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - ZY Teknoloji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CÜNEYT SAĞLIK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
YÜKSEL CESUR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Bank İnternational AG Gözetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034066
BIST
18:052.602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,80
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
18:0516,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0855
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4971
En Düşük
16,3796
18:0517,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3207
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8167
En Düşük
17,4621
18:05989,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 16,22
|Açılış
|: 989,44
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
991,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|11,55
|96.634.972
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.296.006
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.168.501
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.612.416
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.952.597
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.840.678
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.878.061
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|CASA
|124,90
|650.087
|% -8,03
|
|COSMO
|9,52
|503.075
|% -7,12
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,69
|
|SASA
|40,20
|3.316.530.530
|% 6,57
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|KRDMD
|15,23
|1.745.729.917
|% 0,86
|
|SISE
|21,02
|1.704.488.996
|% 0,29
|
|AKBNK
|8,83
|2.752.001.328
|% 4,37
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% -8,70
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|1.203.991.356
|% 2,32
|
|SKBNK
|1,26
|208.903.120
|% -2,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4629
|16,4777
|% 0,52
|
|Euro
|17,7545
|17,8167
|% 1,83
|
|Sterlin
|20,6675
|20,7712
|% 1,29
|
|Frank
|17,1222
|17,2254
|% 1,02
|
|Riyal
|4,3786
|4,4006
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|21,73
|
|Altın Gr.
|990
|990
|16,52
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,28
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESEN
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