TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2802
|8,3217
|% -1,10
|Frank
|6,9497
|6,9916
|% -1,57
|Riyal
|1,7999
|1,8090
|% -1,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|14,43
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,06
|Cumhuriyet
|2.450
|2.499
|-11,60
|Tam
|2.522
|2.564
|-11,80
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,80
|Çeyrek
|615
|627
|-2,90
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|0,40
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,03
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|-0,12
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem