***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.08.2020 18:43
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
23 / 1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 30.06.2020 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Mahmut KAÇAR Bilgehan KURU Neslihan ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Yönetim Finansal Koordinasyon
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869158
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05461,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3514
|7,3563
|% 0,21
|
|Euro
|8,7099
|8,7443
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6227
|9,6710
|% 0,64
|
|Frank
|8,0781
|8,1267
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-9,04
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,47
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,94
|44,94
|-0,02
|