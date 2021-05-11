***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.05.2021 18:17
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
14 / 2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.03.2021 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz. Alpaslan ÇAKAR Fazlı KILIÇ
Mahmut KAÇAR
Emrah GÜNDÜZ Rehber BİRKAN
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim
Finansal Koordinasyon ve Raporlama
Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936247
BIST