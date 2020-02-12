***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.05.2014, 05.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2116716023Sermaye Piyasası Aracının Türü : Finansman BonosuSermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 ay / 12.08.2020Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : GBP 5.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818644BIST