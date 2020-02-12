***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.02.2020 18:07
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.05.2014, 05.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2116716023
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 ay / 12.08.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : GBP 5.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818644
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,08
|Açılış
|: 305,54
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8291
|7,8684
|% 0,71
|
|Frank
|6,1711
|6,2083
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6099
|1,6179
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|0,51
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|1,87
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 756, 61 artarak (% 0.53 ) 144, 387
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17:59XU100
Endeks 120, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 18, 475.00 milyon TL de
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17:57KRSTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 889, 676 adet işlem
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17:56JANTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 061 adet işlem
-
17:55GARFA
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 354, 766 adet işlem