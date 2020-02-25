***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.02.2020 18:11
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.05.2014, 05.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2125065750
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 ay / 25.08.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD 5.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821508
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6997
En Düşük
6,5938
18:05326,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 326,15
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9656
|8,0055
|% 1,09
|
|Frank
|6,2713
|6,3090
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6324
|1,6406
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,54
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,11
|54,11
|-1,66
|
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