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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

27.02.2020 17:12
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***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

İlgi: 21.05.2014, 05.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.  İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.  Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:  XS2124190443
Sermaye Piyasası Aracının Türü :  Finansman Bonosu  
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi :  6 ay / 27.08.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı :  USD 21.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822053


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 24,10 98.095.140 % 17,10  
OYAYO 3,38 61.140.298 % 14,97  
OLMIP 4,70 20.821.674 % 9,81  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9405 7,9803 % 0,27  
Frank 6,3545 6,3928 % 1,26  
Riyal 1,6418 1,6500 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 17,40  
Altın Gr. 328 328 3,89  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,10  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,03  
B. Petrol 50,92 50,92 -1,89  
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