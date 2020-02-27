***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.02.2020 17:12
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 21.05.2014, 05.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında halka arz edilmeksizin yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında bilgileri aşağıda belirtilen işleme ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2124190443
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 6 ay / 27.08.2020
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD 21.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822053
BIST
17:49110.776
En Yüksek
|Değişim
|: -3,82%
|| -4.395,12
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.733
17:496,1791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1791
En Düşük
6,1506
17:496,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0971
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7946
En Düşük
6,6963
17:49329,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,10
|Açılış
|: 329,03
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,10
|98.095.140
|% 17,10
|
|OYAYO
|3,38
|61.140.298
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,70
|20.821.674
|% 9,81
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|BRSAN
|11,17
|189.193.007
|% -14,73
|
|ALGYO
|15,20
|160.425.804
|% -14,61
|
|KLGYO
|3,38
|42.916.651
|% -13,33
|
|RYSAS
|8,17
|71.899.508
|% -13,09
|
|IHYAY
|1,14
|108.927.100
|% -12,98
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ASELS
|28,00
|1.287.410.342
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|GARAN
|10,21
|523.216.405
|% -3,95
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|EKGYO
|1,48
|378.878.440
|% -2,63
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ODAS
|2,05
|359.074.656
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9405
|7,9803
|% 0,27
|
|Frank
|6,3545
|6,3928
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6418
|1,6500
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,40
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-1,89
|