***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca yurtdışında nitelikli kurumsal yatırımcıya satılmak üzere, 5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, işlem bedeli 11.08.2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868283BIST