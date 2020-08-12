***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
12.08.2020 11:06
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurtdışında nitelikli kurumsal yatırımcıya satılmak üzere, 5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, işlem bedeli 11.08.2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868283
BIST
12:211.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:217,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0848
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:218,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1009
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:21452,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,95
|Açılış
|: 452,74
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:21
|FADE
|3,85
|17.898.569
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.084.405
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|780.863
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.793.063
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,66
|24.381.256
|% -8,36
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,82
|1.347.653.877
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,06
|714.150.853
|% -0,48
|
|ASELS
|17,87
|583.380.656
|% -1,27
|
|GARAN
|7,04
|571.304.985
|% -0,14
|
|PGSUS
|51,55
|529.666.709
|% 5,77
|
|EKGYO
|2,06
|714.150.853
|% -0,48
|
|ODAS
|2,43
|344.900.617
|% 2,53
|
|THYAO
|11,82
|1.347.653.877
|% 1,81
|
|GARAN
|7,04
|571.304.985
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,14
|167.194.918
|% -0,47
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2828
|7,2894
|% 1,18
|
|Euro
|8,5712
|8,5836
|% 1,19
|
|Sterlin
|9,5169
|9,5646
|% 1,55
|
|Frank
|7,9580
|8,0059
|% 1,69
|
|Riyal
|1,9442
|1,9540
|% 1,52
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|21,91
|
|Altın Gr.
|453
|453
|10,32
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.063
|-1,00
|
|Tam
|3.003
|3.080
|-2,99
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-1,44
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,82
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,52
|