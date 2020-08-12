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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

12.08.2020 11:06
GÜNCEL HABERLER



***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Bankamızca yurtdışında nitelikli kurumsal yatırımcıya satılmak üzere, 5 yıl vadeli 200 milyon ABD doları değerinde tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, işlem bedeli 11.08.2020 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. İşleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868283


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KSTUR 81,40 126.984 % 10,00  
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Tam 3.003 3.080 -2,99  
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Gümüş.Ons 25,76 25,82 0,99  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,25  
B. Petrol 45,02 45,02 0,52  
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