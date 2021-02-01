***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.02.2021 18:09
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere talep toplama süreci tamamlanan, 1854 gün vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (Subscription Agreement) 29 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 Ocak 2021 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2274089288
Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 1854 gün / 02.03.2026
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD 600.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906741
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1436
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
18:058,6830
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2024
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
18:05430,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,64
|Açılış
|: 430,89
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IDEAS
|16,28
|4.352.238
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,10
|1.485.434
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.000.079
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.595.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|47,08
|6.295.152
|% 10,00
|
|COSMO
|12,25
|795.292
|% -9,99
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|3.940.240
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,00
|2.137.213.974
|% 7,45
|
|KARSN
|5,39
|1.610.462.233
|% 3,45
|
|GARAN
|9,49
|1.498.820.124
|% 1,93
|
|ODAS
|4,14
|1.446.118.470
|% 9,23
|
|SISE
|7,40
|944.856.730
|% 2,35
|
|ODAS
|4,14
|1.446.118.470
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,45
|757.045.647
|% 1,66
|
|KARSN
|5,39
|1.610.462.233
|% 3,45
|
|GSDHO
|2,55
|519.369.219
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,90
|520.040.149
|% 1,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1739
|7,1803
|% -1,90
|
|Euro
|8,6820
|8,6883
|% -2,22
|
|Sterlin
|9,7924
|9,8415
|% -2,04
|
|Frank
|7,9928
|8,0409
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9090
|1,9186
|% -1,88
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|24,25
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,42
|29,45
|2,54
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,46
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|0,54
|