***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 26.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Bankamızca yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere talep toplama süreci tamamlanan, 1854 gün vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (Subscription Agreement) 29 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 Ocak 2021 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS2274089288Sermaye Piyasası Aracının Türü : TahvilSermaye Piyasası Aracının Vadesi : 1854 gün / 02.03.2026Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD 600.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906741BIST