***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.06.2021 16:41
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2356419171
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 182 gün / 20.12.2021
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı GBP 13.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943401
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6590
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1110
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1033
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05495,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -7,31
|Açılış
|: 495,50
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6483
|8,6590
|% -1,27
|
|Euro
|10,3385
|10,3538
|% -0,99
|
|Sterlin
|12,0283
|12,0886
|% -1,27
|
|Frank
|9,3878
|9,4443
|% -1,34
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,06
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,86
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|0,01
|