***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.06.2021 16:24
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2358287741
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 187 gün / 29.12.2021
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı USD 33.232.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944159
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,93
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.392
18:058,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,8024
En Düşük
8,6753
18:0510,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0808
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,5061
En Düşük
10,3652
18:05502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,62
|Açılış
|: 502,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
503,30
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|4,18
|39.216.415
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.988.869
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|25.635.227
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|9.165.763
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.739.557
|% 9,97
|
|VAKFN
|11,51
|375.535.119
|% -9,94
|
|BERA
|12,69
|176.015.874
|% -9,94
|
|VKFYO
|7,26
|78.247.818
|% -9,93
|
|CEOEM
|12,15
|33.556.894
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.777.598
|% -9,86
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% -2,26
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
|
|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7486
|8,7801
|% 0,82
|
|Euro
|10,4465
|10,4867
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,1536
|12,2146
|% 0,53
|
|Frank
|9,5384
|9,5958
|% 0,95
|
|Riyal
|2,3340
|2,3457
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,15
|
|Altın Gr.
|502
|503
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,10
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|0,56
|