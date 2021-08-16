***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.08.2021 15:04
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2377300384
Sermaye Piyasası Aracının Türü Finansman Bonosu
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 95 gün / 19.11.2021
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı GBP 25.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958259
BIST
17:311.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:318,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:319,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0605
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:31484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SELGD
|6,50
|29.612.849
|% 9,98
|
|VANGD
|5,87
|24.456.419
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.546.599
|% 9,45
|
|SANFM
|21,54
|8.793.782
|% 9,17
|
|ECZYT
|45,24
|231.149.137
|% 8,65
|
|VKING
|7,53
|68.036.252
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.299.337
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|81.331.995
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|MARKA
|4,48
|3.158.310
|% -8,01
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|KRDMD
|8,19
|764.965.639
|% -0,61
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|GENIL
|16,46
|690.132.994
|% 3,72
|
|ARCLK
|33,88
|556.096.805
|% 2,48
|
|GARAN
|9,45
|1.695.247.165
|% 0,53
|
|PETKM
|6,08
|763.410.553
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|308.227.126
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|111.830.983
|% -0,91
|
|HALKB
|4,82
|458.625.336
|% 1,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4431
|8,4497
|% -0,05
|
|Euro
|9,9022
|9,9081
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5663
|11,6243
|% -0,87
|
|Frank
|9,2017
|9,2571
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2427
|2,2539
|% -0,22
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|0,31
|
Seans Raporu
17:31
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17:41MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 825, 980 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 705.00 milyon TL de
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17:39KLMSN
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 194 adet işlem
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17:38VBTYZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 468, 838 adet işlem
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17:37SRVGY
Yüzde 8.10 oranında artışla 76.75 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 924 adet işlem