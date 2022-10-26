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***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

26.10.2022 15:20
***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce "İhraç Belgesi" alanından yayınlanması nedeniyle "Tertip İhraç Belgesi"  bölümünden tekrar yayınlanmıştır.
İlgi: 04.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız 
İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2548486203
Sermaye Piyasası Aracının Türü  Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi  416 gün / 15.12.2023
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı  GBP 24.750.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074312


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Yarım 3.253 3.292 -14,00  
Çeyrek 1.631 1.645 -11,00  
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Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,02  
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