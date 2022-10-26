***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.10.2022 15:20
***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce "İhraç Belgesi" alanından yayınlanması nedeniyle "Tertip İhraç Belgesi" bölümünden tekrar yayınlanmıştır.
İlgi: 04.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2548486203
Sermaye Piyasası Aracının Türü Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi 416 gün / 15.12.2023
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı GBP 24.750.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074312
BIST
17:163.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -44,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:1618,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:1618,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0602
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:16996,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 996,10
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FONET
|13,75
|138.708.169
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.681.109
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|OZRDN
|14,94
|58.313.044
|% -5,14
|
|THYAO
|98,90
|7.901.213.486
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|TUPRS
|374,90
|2.360.158.750
|% 1,90
|
|SISE
|33,40
|2.340.202.104
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,48
|1.478.670.412
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.002.599.356
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,10
|433.993.229
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,28
|3.043.443.874
|% -3,17
|
|PETKM
|13,47
|2.483.326.453
|% 0,75
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6006
|18,6123
|% 0,02
|
|Euro
|18,6865
|18,7004
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,5678
|21,6760
|% 0,02
|
|Frank
|18,7631
|18,8762
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|
Seans Raporu
17:14
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17:29MZHLD
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 147.50 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 461 adet işlem
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17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -1.25 ) 3, 468
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17:28
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17:28
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