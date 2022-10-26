***TCZB* *TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TCZB******TCZ*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce "İhraç Belgesi" alanından yayınlanması nedeniyle "Tertip İhraç Belgesi" bölümünden tekrar yayınlanmıştır.İlgi: 04.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, orta vadeli tahvil ihraç programı altında aşağıda detayları belirtilen işleme dair düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu XS2548486203Sermaye Piyasası Aracının Türü TahvilSermaye Piyasası Aracının Vadesi 416 gün / 15.12.2023Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı GBP 24.750.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074312BIST