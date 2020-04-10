***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:02
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837103
BIST
10:5996.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 208,70
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:596,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:597,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:59360,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,46
|Açılış
|: 360,45
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.084.471
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.540.005
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.603.649
|% -10,00
|
|AYCES
|16,57
|168.055
|% -5,26
|
|QNBFL
|111,20
|4.149.497
|% -5,20
|
|TIRE
|6,95
|6.080.631
|% -5,18
|
|TDGYO
|2,57
|457.775
|% -4,46
|
|PGSUS
|50,40
|412.315.674
|% 7,97
|
|THYAO
|9,86
|271.991.454
|% 1,23
|
|ISFIN
|3,16
|237.533.104
|% 3,27
|
|GARAN
|8,40
|152.995.795
|% -1,06
|
|TSPOR
|4,28
|132.636.318
|% 5,16
|
|ISFIN
|3,16
|237.533.104
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,01
|104.464.429
|% -0,99
|
|GSRAY
|2,66
|129.046.194
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,28
|132.636.318
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,06
|31.053.187
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3043
|8,3460
|% 0,27
|
|Frank
|6,8840
|6,9255
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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