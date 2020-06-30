***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 11:11
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853415
BIST
11:03116.642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 798,96
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.335
11:036,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:037,6942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:03390,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 390,86
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|10.814.079
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.386.734
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|8.665.908
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|9.992.328
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,82
|45.742.955
|% 9,64
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|DAGI
|5,67
|2.141.510
|% -5,81
|
|ULAS
|6,15
|2.402.364
|% -4,21
|
|TSPOR
|7,30
|143.847.812
|% -3,82
|
|GARAN
|8,57
|391.242.458
|% 0,47
|
|ASELS
|32,46
|237.989.609
|% 1,25
|
|AKBNK
|6,14
|217.610.147
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,96
|204.285.789
|% 2,08
|
|KRDMD
|3,13
|198.549.541
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,96
|204.285.789
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|167.977.018
|% 6,01
|
|KRDMD
|3,13
|198.549.541
|% 0,32
|
|ODAS
|2,47
|150.190.023
|% 0,41
|
|TSKB
|1,31
|77.249.860
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3978
|8,4399
|% -0,10
|
|Frank
|7,1725
|7,2157
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|0,47
|
|Altın Gr.
|390
|391
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-0,24
|
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