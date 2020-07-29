***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2020 10:49
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863181
BIST
12:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:056,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9629
En Düşük
6,9132
12:058,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2023
En Düşük
8,1145
12:05438,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,29
|Açılış
|: 438,16
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.534.393
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,68
|1.042.064.478
|% 0,55
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|453.910.219
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.144.348
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|110.693.825
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9958
|9,0409
|% 0,66
|
|Frank
|7,5689
|7,6145
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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