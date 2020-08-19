***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:35
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869885
BIST
12:541.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:547,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:548,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:54471,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,07
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|5.834.131
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|455.899.631
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.224.677
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|818.237.643
|% 1,55
|
|SISE
|6,09
|780.409.871
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|587.708.738
|% 1,26
|
|ASELS
|17,90
|500.373.489
|% 1,13
|
|GUSGR
|6,23
|463.619.479
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|818.237.643
|% 1,55
|
|SISE
|6,09
|780.409.871
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|587.708.738
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,23
|463.619.479
|% 1,63
|
|MAKTK
|2,63
|196.241.637
|% 3,95
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3757
|7,3789
|% 0,08
|
|Euro
|8,8058
|8,8127
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7281
|9,7769
|% 0,01
|
|Frank
|8,1322
|8,1812
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-14,37
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.120
|3.200
|-7,63
|
|Yarım
|1.508
|1.548
|-3,69
|
|Çeyrek
|756
|774
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,34
|