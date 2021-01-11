***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2021 10:52
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899535
BIST
12:101.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,13
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.552
En Düşük
1.537
12:107,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0777
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:109,0822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:10443,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,26
|Açılış
|: 443,38
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TURGG
|146,30
|57.220.542
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.239.092
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.959.161
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|915.623.913
|% 0,39
|
|KOZAL
|121,90
|713.571.662
|% 2,44
|
|TCELL
|17,19
|588.019.678
|% 2,02
|
|PETKM
|5,33
|499.999.878
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|459.317.694
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|915.623.913
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|459.317.694
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,74
|345.193.389
|% 7,87
|
|PETKM
|5,33
|499.999.878
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|170.797.315
|% 0,54
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4468
|7,4518
|% 1,07
|
|Euro
|9,0749
|9,0842
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0417
|10,0921
|% 0,71
|
|Frank
|8,3686
|8,4190
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9815
|1,9915
|% 1,13
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,15
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,54
|
Seans Raporu
12:08
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12:22INVEO
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 300 adet işlem
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12:20VERUS
Yüzde 4.09 oranında artışla 47.34 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 179 adet işlem
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12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TKFEN, KRDMD
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12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 81 artarak (% 0.42 ) 1, 389
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12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SUMAS, CASA, TLMAN, MAALT, TURGG, YAPRK, EMNIS, EGGUB, CMBTN