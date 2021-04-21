***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:34
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930050
BIST
15:201.344
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -21,41
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:208,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:209,8384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0695
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:20468,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,57
|Açılış
|: 468,39
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.648.505
|% 9,99
|
|JANTS
|780,00
|63.349.154
|% 9,94
|
|FORMT
|1,14
|10.138.915
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.495.062
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.131.832
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.008.078
|% -9,93
|
|PETKM
|6,43
|762.366.134
|% -2,13
|
|EREGL
|18,27
|734.813.408
|% 0,22
|
|GARAN
|6,97
|695.506.383
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,11
|433.811.075
|% -1,25
|
|THYAO
|10,98
|335.106.308
|% -1,61
|
|YKBNK
|2,08
|304.808.499
|% -1,89
|
|PETKM
|6,43
|762.366.134
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|695.506.383
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.008.078
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.684.319
|% -1,09
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1745
|8,1777
|% 0,87
|
|Euro
|9,8309
|9,8384
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,3472
|11,4041
|% 0,68
|
|Frank
|8,8682
|8,9216
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 0,83
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,53
|65,53
|-1,04
|