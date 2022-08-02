***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 16:51
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051132
BIST
16:512.657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,96
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.649
16:5117,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0723
|Açılış
|: 17,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
16:5118,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
16:511.025,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.025,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|464.687.181
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|86.558.889
|% 9,97
|
|PRKME
|8,83
|67.761.143
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,45
|70.200.894
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|108.080.517
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.677.467
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.956.441
|% -9,52
|
|LIDFA
|7,50
|30.277.556
|% -8,98
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,90
|5.480.192.583
|% 2,72
|
|SASA
|48,76
|2.438.034.930
|% 4,86
|
|SISE
|22,86
|1.959.484.363
|% -1,04
|
|EREGL
|27,94
|1.194.275.497
|% -0,36
|
|TOASO
|80,20
|1.171.751.070
|% 7,72
|
|TSKB
|2,63
|788.426.548
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.000.598.487
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,13
|705.027.193
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,85
|970.395.724
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|263.461.893
|% 0,59
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9531
|17,9573
|% 0,40
|
|Euro
|18,3071
|18,3222
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,8522
|21,9618
|% -0,06
|
|Frank
|18,7341
|18,8470
|% -0,18
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,29
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,58
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|44,00
|
|Tam
|6.865
|6.917
|34,00
|
|Yarım
|3.345
|3.382
|17,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,55
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:02DESA
Yüzde 5.74 oranında artışla 16.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 087 adet işlem
-
16:58BMSCH
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 070 adet işlem
-
16:57KONYA
Yüzde 5.79 oranında artışla 1, 211.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 632 adet işlem
-
16:56PSGYO
Yüzde 8.97 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 994, 319 adet işlem
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 3 artarak (% 0.69 ) 2, 362