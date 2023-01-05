***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:52
***TDGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TDGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TDGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093681
BIST
11:345.408
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -115,51
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:3418,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7674
En Düşük
18,7265
11:3419,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0766
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:341.114,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.114,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,87
|34.675.094
|% 8,70
|
|BFREN
|5.666,90
|153.100.510
|% 8,34
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,48
|150.340.024
|% 7,81
|
|ULUFA
|7,47
|17.594.621
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.744.853
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|38.213.328
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|154.513.716
|% -9,96
|
|EREGL
|42,82
|6.459.066.578
|% -0,23
|
|THYAO
|142,40
|5.201.249.262
|% -1,45
|
|ASELS
|63,75
|2.805.137.062
|% -2,15
|
|KRDMD
|18,68
|2.547.391.913
|% -5,61
|
|EKGYO
|9,25
|1.980.678.891
|% -1,80
|
|EKGYO
|9,25
|1.980.678.891
|% -1,80
|
|EREGL
|42,82
|6.459.066.578
|% -0,23
|
|KRDMD
|18,68
|2.547.391.913
|% -5,61
|
|YKBNK
|11,33
|1.328.248.640
|% -2,66
|
|ISCTR
|12,29
|1.072.140.431
|% -1,92
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7579
|18,7674
|% 0,13
|
|Euro
|19,9399
|19,9686
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4750
|22,5877
|% -0,26
|
|Frank
|20,1479
|20,2693
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9757
|5,0007
|% 0,13
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.537
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.650
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,62
|
Seans Raporu
11:34
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