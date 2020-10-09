***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.10.2020 09:17
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamid Abdullah Hussein Alahmar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880356
BIST
12:011.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:017,9338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:019,3589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:01488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,84
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:01
|IDEAS
|11,66
|4.916.706
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|7.723.737
|% 9,99
|
|MERKO
|23,36
|101.170.997
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,41
|44.280.379
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|885.913
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|904.375
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|KERVT
|7,07
|234.826.301
|% 7,77
|
|AFYON
|4,50
|195.769.691
|% 0,22
|
|TUKAS
|10,73
|191.980.290
|% 5,82
|
|SISE
|6,89
|694.976.680
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,76
|132.084.001
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|158.985.223
|% 6,67
|
|GARAN
|7,05
|450.568.775
|% 1,15
|
|DOHOL
|2,53
|143.040.362
|% 2,02
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9287
|7,9338
|% -0,12
|
|Euro
|9,3530
|9,3589
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2309
|10,2822
|% -0,07
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1066
|2,1172
|% -0,17
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|21,06
|
|Altın Gr.
|489
|489
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.278
|44,00
|
|Tam
|3.215
|3.295
|39,70
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|19,20
|
|Çeyrek
|779
|797
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|-0,21
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, BIMAS
-
12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, AKBNK
-
12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.58 ) 1, 057
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, VANGD, KERVN, KLGYO, DNISI, IDGYO, CEOEM, BASCM, ETYAT, DOBUR
-
12:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YAPRK, OLMIP, BMELK, KSTUR, EMNIS, UZERB, BALAT, TUCLK, TKURU, ARTI