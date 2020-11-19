***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2020 15:32
***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TDGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889217
BIST
15:331.319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,02
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:337,5682
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1478
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:338,9660
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1842
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:33453,05
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -11,09
|Açılış
|: 453,05
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:30
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.480.981
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.723.160
|% -9,70
|
|GARAN
|9,42
|7.614.307.652
|% 6,44
|
|KRDMD
|4,93
|4.374.885.614
|% 7,41
|
|YKBNK
|3,12
|3.503.240.199
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,56
|1.922.960.527
|% 4,63
|
|VAKBN
|4,92
|1.453.101.616
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,12
|3.503.240.199
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,93
|4.374.885.614
|% 7,41
|
|GARAN
|9,42
|7.614.307.652
|% 6,44
|
|EKGYO
|1,95
|775.071.948
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,56
|1.922.960.527
|% 4,63
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5616
|7,5657
|% -1,95
|
|Euro
|8,9595
|8,9666
|% -2,01
|
|Sterlin
|9,9863
|10,0364
|% -2,19
|
|Frank
|8,2624
|8,3122
|% -2,03
|
|Riyal
|2,0109
|2,0210
|% -1,99
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-72,00
|
|Tam
|3.011
|3.093
|-72,86
|
|Yarım
|1.455
|1.496
|-35,25
|
|Çeyrek
|730
|748
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,22
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 64 artarak (% 2.02 ) 1, 196
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, CRDFA, PKENT, IZTAR, SAFKR, ATSYH, CASA
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, YBTAS, EUYO, MARTI, TKURU
-
15:42
ORMA, GUBRF, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
MERKO, BERA, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında