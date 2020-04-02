***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [TDGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) pay piyasasında 24.03.2020-31.03.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 03.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Sıra NoYatırımcının Adı SoyadıMKK Sicil Noİşlem Yasağı Süresiİlgili Tebliğ Maddesi1 Onurcan SAĞBAN 44838783 6 ay 5/1 ve 6/12 Yalçın IŞIKYILDIZ 28169037 6 ay5/1 ve 6/13 Rasim SÖZÜBİR 25048125 6 ay 5/1 ve 6/14 Hasan YILMAZ 13008675 6 ay 5/1 ve 6/15 Olcay DADAK 28707366 6 ay 5/1 ve 6/1Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/21 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834436BIST