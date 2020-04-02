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***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

02.04.2020 19:29
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***TDGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) pay piyasasında 24.03.2020-31.03.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 03.04.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Sıra No
Yatırımcının Adı Soyadı
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi

1 Onurcan SAĞBAN 44838783 6 ay 5/1 ve 6/1
2 Yalçın IŞIKYILDIZ 28169037 6 ay
5/1 ve 6/1
3 Rasim SÖZÜBİR 25048125 6 ay 5/1 ve 6/1
4 Hasan YILMAZ 13008675 6 ay 5/1 ve 6/1
5 Olcay DADAK 28707366 6 ay 5/1 ve 6/1
Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/21 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834436


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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