***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 25.02.2020 tarih ve 2020/03 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile,Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 399. maddesi uyarınca, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi için Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821483BIST