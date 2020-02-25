***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2020 17:29
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2020 tarih ve 2020/03 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile,
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin kararlarına uygun olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 399. maddesi uyarınca, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi için Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821483
BIST
17:34114.826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 36,65
|Açılış
|: 115.626
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17:346,1354
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.775.713
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.848.847
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,90
|22.794.190
|% 17,36
|
|BURCE
|7,07
|3.742.741
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,40
|9.402.716
|% -6,79
|
|TURGG
|49,34
|4.937.666
|% -6,73
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,66
|3.136.617.131
|% -1,44
|
|ASELS
|29,24
|1.329.345.201
|% 2,17
|
|KARSN
|2,00
|631.001.909
|% 7,53
|
|KRDMD
|2,83
|628.990.546
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|433.983.112
|% 1,38
|
|KARSN
|2,00
|631.001.909
|% 7,53
|
|THYAO
|13,66
|3.136.617.131
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|628.990.546
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|253.147.939
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|433.983.112
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% 0,68
|
|Frank
|6,2441
|6,2818
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6286
|1,6368
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-11,87
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,65
|
|Yarım
|1.039
|1.065
|-24,51
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,25
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,61
|3,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|-0,29
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