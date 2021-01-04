***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Sultanbeyli Projesi Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina İlişkin Esaslar Tebliğ'in 34. maddesinin1.fıkrasının g bendi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Sultanbeyli Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896756BIST