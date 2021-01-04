***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 17:19
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Sultanbeyli Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı "Gayrimenkul Yatirim Ortakliklarina İlişkin Esaslar Tebliğ'in 34. maddesinin1.fıkrasının g bendi uyarınca, Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul Sultanbeyli Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896756
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:00463,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 10,12
|Açılış
|: 463,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|TKURU
|237,90
|682.535
|% 9,99
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|RTALB
|28,14
|38.674.423
|% -7,07
|
|YONGA
|28,54
|697.537
|% -4,87
|
|YBTAS
|14.899,00
|290.996
|% -4,49
|
|HDFGS
|7,99
|68.818.752
|% -4,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|OYAKC
|9,09
|409.086.807
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|HLGYO
|3,34
|231.572.453
|% 4,05
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|PEKGY
|2,62
|144.816.433
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,1008
|9,1129
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% -0,78
|
|Frank
|8,3801
|8,4306
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9693
|1,9791
|% -0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında