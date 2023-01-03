***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBursa - Görükle Projesi Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2022AçıklamalarPortföyümüzde yer alan, Bursa İli Nilüfer ilçesi Görükle/Dumlupinar Mahallesi 7561 ada 2 parsel üzerinde yer alan 116 adet bağımsız bölüme yönelik 2022 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporları Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092866BIST