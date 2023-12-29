***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 14:03
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Ümraniye Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Seri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul İli Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Adalı Mahallesi 559 ada 4 ve 5 numaralı parsellere ilişkin 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanmış olup Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230540
BIST
'
15:487.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,63
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4829,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1279
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4832,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:481.962,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,05
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.609.777
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.169.098
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.754.427
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,85
|19.084.572
|% -4,54
|
|INTEM
|206,10
|39.688.444
|% -3,74
|
|GUBRF
|150,70
|9.456.505.979
|% 7,72
|
|THYAO
|229,60
|2.382.651.823
|% 0,26
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,78
|1.997.169.171
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.269.194.683
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|666.775.674
|% -0,58
|
|ISCTR
|23,46
|1.897.986.131
|% 3,81
|
|YKBNK
|19,66
|1.594.809.504
|% 2,24
|
|ISGYO
|15,27
|1.204.305.385
|% 7,69
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5490
|29,5530
|% 0,44
|
|Euro
|32,6900
|32,7042
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,4982
|37,6862
|% 0,37
|
|Frank
|35,1569
|35,3687
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8572
|7,8966
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 36 artarak (% 0.71 ) 6, 590
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, DERHL, ANELE, KUYAS, ERCB, TARKM, TRCAS, DIRIT