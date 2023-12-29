***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Alibeyköy Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarSeri III No 48-1 sayılı Tebliğ'in 34.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca, Şirketimizin portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 717 ada 65 numaralı parsele ilişkin 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olup Ek'te yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230542BIST