***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.05.2023 20:47
***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Trend GYO A.Ş. 2023 Yılı İlk Çeyrek Faaliyet Raporu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144004
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4727
En Düşük
19,4239
18:0521,4011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0265
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4962
En Düşük
21,3291
18:051.239,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.239,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,75
|
1.254,65
En Düşük
1.236,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,00
|542.012
|% 0,00
|
|KERVN
|0,84
|1.058.943
|% 0,00
|
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,00
|542.012
|% 0,00
|
|KERVN
|0,84
|1.058.943
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% 0,00
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% 0,00
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% 0,00
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4471
|19,4712
|% 0,11
|
|Euro
|21,3379
|21,4011
|% -0,12
|
|Sterlin
|24,2244
|24,3459
|% -0,58
|
|Frank
|21,6238
|21,7541
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1701
|5,1961
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-8,15
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.176
|9.344
|62,00
|
|Yarım
|4.452
|4.555
|17,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.281
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|-0,99
|