***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 14.102 -2.660.752 10.919.027 44.244.173 44.244.173Transferler10.919.027 -10.919.027 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.297 -2.079.768 -2.064.471 -2.064.471Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 1.195 8.258.275 -2.079.768 42.179.702 42.179.702Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 6.000.000 16.625 8.258.275 8.185.208 52.460.108 52.460.108Transferler8.185.208 -8.185.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)624.742 630.798 630.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.056Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 6.000.000 22.681 16.443.483 624.742 53.090.906 53.090.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.575.358 -1.351.304Dönem Karı (Zararı)624.742 -2.079.768Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 624.742 -2.079.768Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler105.611 116.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 79.148 78.328Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.830 11.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 11.948 11.166Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 34.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.367 27.088Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5 -20.367 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5 27.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.828.003 612.429Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -100.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -100.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.196 -3.214İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)97.400 -3.214İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -99.596Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 3.863.205 -1.391.045Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 295.132 -1.670.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.098 -1.057.156İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -61.719 -1.085.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 621 28.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -8.403 78.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-127.886 -287.189İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 -43.800 -30.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -84.086 -257.189Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -2.111.431 5.317.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.320 -273.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -19.320 -92.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -181.114Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.558.356 -1.350.757Alınan Faiz20.367Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -3.365 -547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -3.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -3.999Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.999Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriVerilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.081.999 39.579Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.744.663 3.481.632Kredilerden Nakit Girişleri24 8.744.663 3.481.632Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.826.662 -3.397.353Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları24 -11.826.662 -3.397.353Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -44.700YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-506.641 -1.315.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-506.641 -1.315.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 3.043.578 1.605.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 2.536.937 289.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 2.536.937 3.043.578Ticari Alacaklar4.435 4.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.435 4.435Diğer Alacaklar161.796 159.600İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 0 97.400İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 161.796 62.200Stoklar8 63.393.660 67.256.865Peşin Ödenmiş Giderler224.913 520.045İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 224.913 520.045Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 20.778 17.413Diğer Dönen Varlıklar5.532.457 5.513.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 5.532.457 5.513.136ARA TOPLAM71.874.976 76.515.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.874.976 76.515.072DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 253.923 276.006Kullanım Hakkı Varlıkları10 466.411 522.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.656 5.239Diğer Haklar11 4.656 5.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR724.990 804.137TOPLAM VARLIKLAR72.599.966 77.319.209KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.031.170 11.770.180İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.031.170 11.770.180Banka Kredileri24 12.024.648 11.766.460Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24 6.522 3.720Ticari Borçlar44.226 105.324İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 61.719İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 44.226 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 70.374 78.777Diğer Borçlar6.594.467 6.722.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 6.594.467 6.638.267İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 84.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)293.966 2.405.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 293.966 2.405.397Kısa Vadeli Karşılıklar61.627 32.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.557 19.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 48.070 13.188ARA TOPLAM19.095.830 21.114.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.095.830 21.114.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar308.043 3.651.032İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar308.043 3.651.032Banka Kredileri24 3.136.419Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 308.043 514.613Uzun Vadeli Karşılıklar105.187 93.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 105.187 93.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.230 3.744.802TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.509.060 24.859.101ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.090.906 52.460.108Ödenmiş Sermaye14 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.681 16.625Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.681 16.625Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 22.681 16.625Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.443.483 8.258.275Net Dönem Karı veya Zararı624.742 8.185.208TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.090.906 52.460.108TOPLAM KAYNAKLAR72.599.966 77.319.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.116.906 44.000Satışların Maliyeti16 -4.355.092 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.761.814 44.000BRÜT KAR (ZARAR)1.761.814 44.000Genel Yönetim Giderleri17 -744.518 -809.270Pazarlama Giderleri17 -51.868 -52.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 270.162 138.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -48.070 -102.018ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.187.520 -781.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.223.517 -781.316Finansman Giderleri19 -598.775 -1.298.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)624.742 -2.079.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)624.742 -2.079.768DÖNEM KARI (ZARARI)624.742 -2.079.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları624.742 -2.079.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.056 15.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 6.056 15.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.056 15.297TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)630.798 -2.064.471Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları630.798 -2.064.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852382BIST