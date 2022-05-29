***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescil İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,12 - Şirket'in 2021 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Olagan Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 VEKALETNAME_Olagan_Genel_Kurul.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Ticaret Sicil Gazetesi Genel Kurul İlanı.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2022 Çarşamba Günü, saat 14:00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2022 tarih ve 74205383 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28 Mart 2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Nisan 2022 tarih ve 10550 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 30.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 1.978.168 TL olan 1.978.168 adet payın asaleten fiziksel ortamda, toplam itibari değeri 7.341.315 TL olan 7.341.315 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 9.319.483 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen %25 olan asgari toplantı nisabının üzerinde %31,065 oranında pay sahibinin katılımıyla Genel Kurul yapılmıştır. Tutanak ve Katılanr listesi ek'te yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul kararıları İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edildi.(10 Mayıs 2022 tarih ve 10574 nolu gazete)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033183BIST